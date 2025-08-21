augusztus 21., csütörtök

Parádés videó: a barátjának integetett a biciklis, miközben belerongyolt a kisteherautóba - vaskos büntetéssel jutalmazta a rendőrség a mutatványt

Egy hajdúböszörményi kerékpáros annyira elragadtatta magát barátja köszöntése közben, hogy nem vette észre az előtte parkoló járművet.

Haon.hu

Biciklibaleset Hajdúböszörményben: a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán számolt be arról az esetről, amely még tavaly nyáron történt Hajdúböszörményben. Egy férfi kerékpározás közben meglátta egyik barátját, akit nagy örömmel üdvözölt is.

Biciklibaleset Hajdúböszörményben: a férfi kerékpárjával egy kisteherautónak ütközött
Biciklibaleset Hajdúböszörményben: a férfi kerékpárjával egy kisteherautónak ütközött
Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség

A balesetet figyelmetlenség okozta

Az integetés azonban elterelte a figyelmét, és csak akkor vette észre az út szélén parkoló kisteherautót, amikor már szinte karnyújtásnyira volt tőle. A biciklis próbált kitérni, de későn – nagy erővel nekicsapódott a járműnek.

Szerencsére komolyabb sérülés nem történt, a férfi néhány másodperc múlva már talpon volt, és fogadta az érkező segítséget.

 A rendőrök ugyanakkor a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt szabálysértési eljárást indítottak ellene, amelynek vége 84 500 forintos pénzbírság lett.

A rendőrség az eset kapcsán ismételten felhívta a figyelmet: kerékpáron vagy rollerrel közlekedve mindig kiemelten fontos a körültekintés és a védőfelszerelés használata! A legtöbb baleset figyelmetlenségből fakad, pedig megfelelő óvatossággal elkerülhető lenne.

