augusztus 12., kedd

Klára névnap

26°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Fotókon és videón mutatjuk a Hajdúszoboszló határában történt balesetet!

Címkék#autó#baleset#Hajdúszoboszló

Az autókban összesen hárman utaztak. A baleset miatt félpályás útzár van érvényben.

Haon.hu

Baleset történt kedd délelőtt: egymásnak ütközött két személyautó Hajdúszoboszló határában, a Kabai úton, azaz a 3406-os úton, a 19-es kilométernél - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. 

Baleset Hajdúszoboszló határában, két autó ütközött
Fotó: Tóth Imre

A helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba – tudatta az Országos Mentőszolgálat.

Fotósunk is a baleset helyszínén járt, a felvételeket itt tudjátok megnézni:

Baleset Hajdúszoboszló határában, a Kabai úton

Fotók: Tóth Imre

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu