1 órája
Fotókon és videón mutatjuk a Hajdúszoboszló határában történt balesetet!
Az autókban összesen hárman utaztak. A baleset miatt félpályás útzár van érvényben.
Baleset történt kedd délelőtt: egymásnak ütközött két személyautó Hajdúszoboszló határában, a Kabai úton, azaz a 3406-os úton, a 19-es kilométernél - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak.
A helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba – tudatta az Országos Mentőszolgálat.
Fotósunk is a baleset helyszínén járt, a felvételeket itt tudjátok megnézni:
Baleset Hajdúszoboszló határában, a Kabai útonFotók: Tóth Imre
