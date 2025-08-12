Fotókon és videón mutatjuk a Hajdúszoboszló határában történt balesetet!

Baleset történt kedd délelőtt: egymásnak ütközött két személyautó Hajdúszoboszló határában, a Kabai úton, azaz a 3406-os úton, a 19-es kilométernél - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak.

Baleset Hajdúszoboszló határában, két autó ütközött

Fotó: Tóth Imre

A helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba – tudatta az Országos Mentőszolgálat.

Fotósunk is a baleset helyszínén járt, a felvételeket itt tudjátok megnézni: