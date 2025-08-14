2 órája
Baleset történt Szoboszló egyik forgalmas utcáján, sérült is van - fotókkal
Csütörtök délelőtt történt az eset. A rendőrök vizsgálják a baleset körülményeit.
Csütörtök délelőtt egy kerékpáros és egy autós balesetezett Hajdúszoboszlón, a Major utca és a József Attila utca kereszteződésében - tudta meg a Haon. Az eset körülményeit a helyi rendőrség vizsgálja.
Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy idős férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Aki teheti, fokozott óvatossággal közlekedjen az érintett útszakaszon!
Fotósunk a helyszínen járt, a balesetről készült képeket itt tudjátok megnézni:
Baleset Hajdúszoboszlón: elütött egy kerékpárost egy autósFotók: Tóth Imre
