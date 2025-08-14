augusztus 14., csütörtök

Baleset történt Szoboszló egyik forgalmas utcáján, sérült is van - fotókkal

Csütörtök délelőtt történt az eset. A rendőrök vizsgálják a baleset körülményeit.

Haon.hu

Csütörtök délelőtt egy kerékpáros és egy autós balesetezett Hajdúszoboszlón, a Major utca és a József Attila utca kereszteződésében - tudta meg a Haon. Az eset körülményeit a helyi rendőrség vizsgálja. 

Baleset Hajdúszoboszlón: kerékpáros és autós ütközött a fürdővárosban
Fotó: Tóth Imre

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről egy idős férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Aki teheti, fokozott óvatossággal közlekedjen az érintett útszakaszon!

Fotósunk a helyszínen járt, a balesetről készült képeket itt tudjátok megnézni:

Baleset Hajdúszoboszlón: elütött egy kerékpárost egy autós

Fotók: Tóth Imre

