Sziréna

1 órája

Baleset Hajdúböszörménynél: két autó ütközött, egy ember a roncsokban rekedt

A tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A baleset helyszínéről három embert szállítottak kórházba.

Utoléréses baleset történt hétfőn este az M35-ös autópálya vármegyei szakaszán, Hajdúböszörmény térségében – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, a balesetben két személygépkocsi volt érintett, a helyszínre a hajdúböszörményi és a hajdúnánási hivatásos tűzoltókat is riasztották. 

Utoléréses baleset történt hétfőn az M35-ös autópálya vármegyei szakaszán, Hajdúböszörmény térségében
Utoléréses baleset történt hétfőn este az M35-ös autópálya vármegyei szakaszán, Hajdúböszörmény térségében
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A jármű egyik utasát feszítővágó berendezés segítségével kellett kiemelni a roncsokból. Az egység áramtalanította a járműveket. Az autókban összesen négyen utaztak, a mentőszolgálat három embert kórházba szállított.

Kedden történt:

  • Három személygépkocsi ütközött össze tegnap reggel Debrecenben az Alma utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen hárman utaztak, őket a mentőszolgálat kórházba szállította.
  • Két személygépkocsi ütközött össze hétfőn kora délután Hencidán az Alkotmány utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. Az autókban összesen ketten utaztak, közülük a mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.

Egyéb beavatkozások:

  • Egy teherautó gumija égett hétfőn reggel Nagykereki térségben az M4-es autópályán. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat.
  • Lehasadt egy nagyméretű platánfa egyik ága reggel Debrecenben, a Bornemissza utcában. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói gépezetes tolólétrán keresztül, láncfűrésszel távolították el az ágat.
  • Három négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet Egyek külterületén a homokbánya mellett. Az egyeki önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be.

