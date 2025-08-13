augusztus 13., szerda

1 órája

Durva baleset történt az éjszaka Hajdú-Biharban, négyen kórházba kerültek - fotókkal!

Címkék#Hajdúböszörmény#debrecen#mentő#sérült#baleset

Két autó ütközött kedd este. Az olaj is kifolyt az úttestre a baleset következtében.

Haon.hu

Baleset Hajdúböszörményben: két autó ütközött össze a Dorogi és Bethlen utca kereszteződésében kedd este. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket, majd a kifolyt olajat is felitatták az útról. A balesetben négy ember megsérült, őket a mentőszolgálat kórházba szállított - írja ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Durva baleset Hajdúböszörményben, négy ember kórházba került
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről három sérültet további vizsgálatok és megfigyelés céljából, míg egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

További képek a baleset helyszínéről:

Két autó ütközött össze a balesetben
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Az egyik jármű eleje összeroncsolódott az ütközés következtében
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Két autó ütközött össze kedd délután Debrecenben, a Bulgár és a Kerekes Ferenc utca kereszteződésében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanításra avatkoztak be. A balesetről portálunk is beszámolt, a helyszínről készült képeket itt tudjátok megnézni:

Több lehasadt faághoz is vonultak a tűzoltók a balesetek mellett a vármegyében

Kedden fát vágtak a tűzoltók Debrecenben, a Dobozi, a Csanak József és az Egyetem sugárúton. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltóknak pedig a Rákóczi utcába kellett vonulniuk egy lehasadt faág miatt. 

Tűzesetek is voltak Hajdú-Biharban kedden

Két hektáros területen a tarló és egy tucat körbála égett kedden Körösszakálban, a Dózsa utcában. A berettyóújfalui hivatásos és a komádi önkormányzati tűzoltók vízsugárral fékezték meg a tüzet. Valamint a száraz avar és gaz égett Magyarhomorog és Komádi között is, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat vízsugárral és kéziszerszámokkal.

 

 

