Durva baleset történt az éjszaka Hajdú-Biharban, négyen kórházba kerültek - fotókkal!

Baleset Hajdúböszörményben: két autó ütközött össze a Dorogi és Bethlen utca kereszteződésében kedd este. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket, majd a kifolyt olajat is felitatták az útról. A balesetben négy ember megsérült, őket a mentőszolgálat kórházba szállított - írja ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Durva baleset Hajdúböszörményben, négy ember kórházba került

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről három sérültet további vizsgálatok és megfigyelés céljából, míg egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

További képek a baleset helyszínéről:

Két autó ütközött össze a balesetben

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az egyik jármű eleje összeroncsolódott az ütközés következtében

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

