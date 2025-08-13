1 órája
Durva baleset történt az éjszaka Hajdú-Biharban, négyen kórházba kerültek - fotókkal!
Két autó ütközött kedd este. Az olaj is kifolyt az úttestre a baleset következtében.
Baleset Hajdúböszörményben: két autó ütközött össze a Dorogi és Bethlen utca kereszteződésében kedd este. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket, majd a kifolyt olajat is felitatták az útról. A balesetben négy ember megsérült, őket a mentőszolgálat kórházba szállított - írja ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.
Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről három sérültet további vizsgálatok és megfigyelés céljából, míg egy 20 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
További képek a baleset helyszínéről:
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Két autó ütközött össze kedd délután Debrecenben, a Bulgár és a Kerekes Ferenc utca kereszteződésében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanításra avatkoztak be. A balesetről portálunk is beszámolt, a helyszínről készült képeket itt tudjátok megnézni:
Kivitte a kerítést egy autó Debrecenben, miután összeütközött egy másik járművel - fotókkal
Több lehasadt faághoz is vonultak a tűzoltók a balesetek mellett a vármegyében
Kedden fát vágtak a tűzoltók Debrecenben, a Dobozi, a Csanak József és az Egyetem sugárúton. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltóknak pedig a Rákóczi utcába kellett vonulniuk egy lehasadt faág miatt.
Tűzesetek is voltak Hajdú-Biharban kedden
Két hektáros területen a tarló és egy tucat körbála égett kedden Körösszakálban, a Dózsa utcában. A berettyóújfalui hivatásos és a komádi önkormányzati tűzoltók vízsugárral fékezték meg a tüzet. Valamint a száraz avar és gaz égett Magyarhomorog és Komádi között is, a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat vízsugárral és kéziszerszámokkal.
A családok kedvence ez a hajdú-bihari strand, olyan messzi földről is járnak ide, hogy el se hinnéd – fotókkal, videóval
Ritka, afrikai állatot fotóztak Hajdú-Biharban! Ilyet felénk még állatkertben sem látni!