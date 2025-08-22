augusztus 22., péntek

Baleset Debrecenben: két autó ütközött a Böszörményi úton!

A mentők is a helyszínre érkeztek. A balesetben egy ember sérült meg.

Haon.hu

Két személygépkocsi ütközött össze délután Debrecenben, a Böszörményi úton – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.

Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Egyéb beavatkozások:

  • Faág hasadt le csütörtökön Debrecenben a Kálvin téren, és az Irinyi utcában is. A debreceni hivatásos tűzoltók, gépezetes tolólétra és motoros láncfűrész segítségével távolították el a gyalogos és gépjármű forgalmat is veszélyeztető ágakat.
  • Légvezetékek közé szorult egy fecske lába tegnap Hajdúszoboszlón, a Földesi utcában. A város hivatásos tűzoltói kihúzós létrán keresztül közelítették meg a madarat, majd kézi erővel kiszabadították. A fecske lába eltört, ezért kórházba került.
  • Szalmabálák égtek a 47-es számú főút közelében Derecske térségében. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat.

