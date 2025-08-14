Frissítve: Két autó ütközött egy forgalmas debreceni szakaszon, változik a közlekedés!

Baleset történt a Debrecenben, a Zákány utcán - tudatta portálunkkal a DKV Zrt. Ahogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-Főkapitányságtól megtudtuk, a balesetben két autó érintett. A rendőrségi helyszínelés ideje alatt a 23Y-os autóbusz a Vámospércsi út irányába terelőútvonalon közlekedik.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mint írják, a járat az eredeti útvonal – Hadházi út – Nyíl utca – Árpád tér – Kassai út helyett terelőútvonalon közlekedik, így a Sportuszoda és a Főnix Aréna megállókat nem érinti. A változás az érintett időszakban minden utast érint, ezért a DKV kéri az utasok megértését és türelmét.

Az Országos Mentőszolgálat a megkeresésünkre közölte, hogy a helyszínről egy 40 év körüli férfit szállítottak könnyebb sérülésekkel kórházba.

Frissítés: A DKV közleménye alapján, a rendőrségi helyszínelés befejeződött a Zákány utcán, a Vámospércsi út irányába közlekedő 23Y-os járatok újra az eredeti útvonalon közlekednek a továbbiakban.

