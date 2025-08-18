augusztus 18., hétfő

Baleset

1 órája

Újabb baleset Hajdú-Biharban, motoros és teherautó ütközött

Címkék#debrecen#ütközés#baleset

Félpályán halad a forgalom. Újabb baleset történt Hajdú-Biharban hétfőn.

Haon.hu

Baleset történt hétfő kora délután, a 48-as főúton, Debrecen külterületén egy teherautó és egy motoros ütközött össze – számolt be róla az Útinform. Mint írják, a 4-es km-nél félpályás korlátozás van érvényben.

CM20250220_Mester-Csemete baleset_HAON (9)
Újabb baleset Hajdú-Biharban, motoros és teherautó ütközött
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

 

Információink szerint a teherautó le akart kanyarodni a főútról. A mögötte közlekedő motoros későn vette észre a kanyarodási szándékot, és hátulról beleütközött a járműbe. Úgy tudjuk, a motoron ketten utaztak, a helyszínre pedig a mentőszolgálat munkatársai is kiérkeztek. 

 

Súlyos baleset Derecskénél

Baleset történt hétfő reggel az M4-es és az M35-ös autópálya találkozásánál. Lesodródott az útról és átszakította a szalagkorlátot egy kisbusz Derecske közelében, a Debrecen felé vezető oldalon, a 47-es főút közelében. A balesetről készült fotóinkat és a videót itt tudják megtekinteni:

