Többen is megsérültek a debreceni balesetben pénteken

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatta a Haont. A baleset miatt jelentős késésekkel közlekedtek a buszok.

Haon.hu

Baleset történt péntek délután Debrecenben, a Szoboszlói úton. A rendőri helyszínelés ideje alatt a 19-es járatok hosszabb menetidővel közlekedtek az érintett szakaszon - írja a DKV. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség információi szerint két személyautó ütközött a Szoboszlói út és az Erzsébet utca sarkán. 

Baleset történt Debrecenben
Baleset Debrecenben, két autó ütközött
Forrás: illusztráció/Napló-archív

 

Úgy tudjuk, a balesetben egy személy könnyebben megsérült.

Friss információ a debreceni baleset sérültjeiről

Cikkünk megjelenését követően nem sokkal érkezett az Országos Mentőszolgálat válasza, melyből kiderült: nem egy, hanem két sérültje is van a debreceni balesetnek.

Mint írták, a helyszínről egy 60 év körüli nőt és egy 30 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

 

Nem ez volt az egyetlen baleset a vármegyében pénteken

Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató a 481-es főút 3-as kilométerénél, Debrecen külterületén péntek délelőtt. Fotó a helyszínről ebben a cikkben található:

Ez is érdekelhet:

 

