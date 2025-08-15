4 órája
Többen is megsérültek a debreceni balesetben pénteken
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatta a Haont. A baleset miatt jelentős késésekkel közlekedtek a buszok.
Baleset történt péntek délután Debrecenben, a Szoboszlói úton. A rendőri helyszínelés ideje alatt a 19-es járatok hosszabb menetidővel közlekedtek az érintett szakaszon - írja a DKV. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség információi szerint két személyautó ütközött a Szoboszlói út és az Erzsébet utca sarkán.
Úgy tudjuk, a balesetben egy személy könnyebben megsérült.
Friss információ a debreceni baleset sérültjeiről
Cikkünk megjelenését követően nem sokkal érkezett az Országos Mentőszolgálat válasza, melyből kiderült: nem egy, hanem két sérültje is van a debreceni balesetnek.
Mint írták, a helyszínről egy 60 év körüli nőt és egy 30 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Nem ez volt az egyetlen baleset a vármegyében pénteken
Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató a 481-es főút 3-as kilométerénél, Debrecen külterületén péntek délelőtt. Fotó a helyszínről ebben a cikkben található:
