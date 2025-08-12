Sziréna
3 órája
Motoros futár szenvedett balesetet Debrecenben
Úgy tudni, a belváros felé tartott, amikor megtörtént a baj. A balesethez a mentőket is riasztották.
Baleset történt kedd délután Debrecenben a Péterfia utcán – számolt be róla a HajdúPress. Mint írták, az eset a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum közelében történt. Információik szerint a futár a belváros felé tartott, amikor felborult a motorjával. Úgy tudják, a motorost a helyszínre érkező mentősök kórházba szállították, állapotáról nincs információ.
Az Országos Mentőszolgálat közölte, a helyszínről egy 20 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.
