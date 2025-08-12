Motoros futár szenvedett balesetet Debrecenben

Baleset történt kedd délután Debrecenben a Péterfia utcán – számolt be róla a HajdúPress. Mint írták, az eset a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum közelében történt. Információik szerint a futár a belváros felé tartott, amikor felborult a motorjával. Úgy tudják, a motorost a helyszínre érkező mentősök kórházba szállították, állapotáról nincs információ.

Motoros futás szenvedett balesetet Debrecenben

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Az Országos Mentőszolgálat közölte, a helyszínről egy 20 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

