augusztus 12., kedd

Klára névnap

27°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

3 órája

Motoros futár szenvedett balesetet Debrecenben

Címkék#motoros#debrecen#ételfutár#baleset

Úgy tudni, a belváros felé tartott, amikor megtörtént a baj. A balesethez a mentőket is riasztották.

Haon.hu

Baleset történt kedd délután Debrecenben a Péterfia utcán – számolt be róla a HajdúPress. Mint írták, az eset a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum közelében történt. Információik szerint a futár a belváros felé tartott, amikor felborult a motorjával. Úgy tudják, a motorost a helyszínre érkező mentősök kórházba szállították, állapotáról nincs információ.

Motoros futás szenvedett balesetet Debrecenben
Motoros futás szenvedett balesetet Debrecenben
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Az Országos Mentőszolgálat közölte, a helyszínről egy 20 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu