54 perce
Üvegfalnak csapódott egy motoros Debrecenben – fotók és videó a helyszínről!
Egy autó és a egy motor ütközött a belvárosban. A balesetben a motoros megsérült.
Motoros és személyautó ütközött szerda reggel Debrecen belvárosában, a Párizsi udvarnál – erősítette meg a Haon értesüléseit a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. A baleset körülményeit ismertetve elmondták, az autó a Rákóczi utcáról szeretett volna a Hunyadi utcára fordulni, a motoros pedig a buszsávban közlekedett, amikor a két jármű összeütközött. Ahogy az a helyszíni fotóinkon is látszik, a motor egy információs táblát kidöntött, majd épületnek csapódott, annak az üvegfala tört be.
A motoros balesetnek sérültje is van
A helyszínre a tűzoltókat is riasztották, a katasztrófavédelem vármegyei szóvivője arról tájékoztatott, az egység áramtalanított a motorkerékpárt, melyből folyt az olaj.
Az Országos Mentőszálgalat megkeresésünkre válaszolva közölte, a helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Fotók a helyszínről:
Motoros baleset történt Debrecenben, a Hunyadi János utcánFotók: Tóth Imre
Ajánljuk még:
Súlyosan megsérült egy motoros Püspökladányban, esélye sem volt a figyelmetlen autóssal szemben
Bezár egy népszerű Lidl áruház Hajdú-Biharban! Megkérdeztük, miért döntött így az áruházlánc