Sziréna

54 perce

Üvegfalnak csapódott egy motoros Debrecenben – fotók és videó a helyszínről!

Egy autó és a egy motor ütközött a belvárosban. A balesetben a motoros megsérült.

Haon.hu

Motoros és személyautó ütközött szerda reggel Debrecen belvárosában, a Párizsi udvarnál – erősítette meg a Haon értesüléseit a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. A baleset körülményeit ismertetve elmondták, az autó a Rákóczi utcáról szeretett volna a Hunyadi utcára fordulni, a motoros pedig a buszsávban közlekedett, amikor a két jármű összeütközött. Ahogy az a helyszíni fotóinkon is látszik, a motor egy információs táblát kidöntött, majd épületnek csapódott, annak az üvegfala tört be. 

Motoros baleset történt szerda reggel Debrecen belvárosában
Forrás: Tóth Imre

 

A motoros balesetnek sérültje is van

A helyszínre a tűzoltókat is riasztották, a katasztrófavédelem vármegyei szóvivője arról tájékoztatott, az egység áramtalanított a motorkerékpárt, melyből folyt az olaj. 

Az Országos Mentőszálgalat megkeresésünkre válaszolva közölte, a helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Fotók a helyszínről:

Motoros baleset történt Debrecenben, a Hunyadi János utcán

Fotók: Tóth Imre

