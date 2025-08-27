Üvegfalnak csapódott egy motoros Debrecenben – fotók és videó a helyszínről!

Motoros és személyautó ütközött szerda reggel Debrecen belvárosában, a Párizsi udvarnál – erősítette meg a Haon értesüléseit a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya. A baleset körülményeit ismertetve elmondták, az autó a Rákóczi utcáról szeretett volna a Hunyadi utcára fordulni, a motoros pedig a buszsávban közlekedett, amikor a két jármű összeütközött. Ahogy az a helyszíni fotóinkon is látszik, a motor egy információs táblát kidöntött, majd épületnek csapódott, annak az üvegfala tört be.

Motoros baleset történt szerda reggel Debrecen belvárosában

Forrás: Tóth Imre

A motoros balesetnek sérültje is van

A helyszínre a tűzoltókat is riasztották, a katasztrófavédelem vármegyei szóvivője arról tájékoztatott, az egység áramtalanított a motorkerékpárt, melyből folyt az olaj.

Az Országos Mentőszálgalat megkeresésünkre válaszolva közölte, a helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Fotók a helyszínről: