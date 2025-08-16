Hatalmas baleset Debrecennél, az egyik autó lángba is borult! – fotókkal!

Kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy lakókocsi péntek délután Hajdúböszörményben a Nyugati Ipari Parkban – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet. Nem ez volt azonban az egyetlen baleset, munkagépet szállító vontató és egy hibrid meghajtású személygépkocsi ütközött össze a délelőtti órákban Debrecen határában, a 481-es számú főúton. Az ütközés következtében az autó motortere kigyulladt. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet, majd jármű akkumulátorát visszahűtötték. A mentőszolgálat az autó sofőrjét kórházba szállította.

Hatalmas baleset Debrecennél: a pénteki karambolban érintett autó lángba is borult

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

