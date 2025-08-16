57 perce
Hatalmas baleset Debrecennél, az egyik autó lángba is borult! – fotókkal!
A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A baleset az egyik Debrecenhez közeli főútvonalon történt.
Kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy lakókocsi péntek délután Hajdúböszörményben a Nyugati Ipari Parkban – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet. Nem ez volt azonban az egyetlen baleset, munkagépet szállító vontató és egy hibrid meghajtású személygépkocsi ütközött össze a délelőtti órákban Debrecen határában, a 481-es számú főúton. Az ütközés következtében az autó motortere kigyulladt. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet, majd jármű akkumulátorát visszahűtötték. A mentőszolgálat az autó sofőrjét kórházba szállította.
Ütközött, majd kigyulladt egy autó Debrecen külterületénFotók: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pénteken történt:
- Ötven négyzetméteren égett egy akácerdő aljnövényzete pénteken hajnalban Hajdúszoboszlón az Ady Endre utcában. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.
- Négyszintes társasház felső homlokzatáról vakolat hullott, ami veszélyeztette a gyalogosforgalmat. Vakolat hullott egy négy emeletes társasház homlokzatáról tegnap reggel Debrecenben, a Sas utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrán át, kézi erővel távolította a meglazult vakolatot.
- Harminc négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet Sárándon a Nyugati utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be.
- Kigyulladt egy melléképület ajtaja pénteken este Hajdúnánáson a Kürt utcában. A tűz átterjedt az épület tetőszerkezetére is. A hajdúnánási és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók kiérkezésére a tulajdonos a tüzet eloltotta. Az egység egy vízsugárral elvégezte az utómunkálatokat.
