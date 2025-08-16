augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

26°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

57 perce

Hatalmas baleset Debrecennél, az egyik autó lángba is borult! – fotókkal!

Címkék#Hajdúböszörmény#debrecen#baleset

A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A baleset az egyik Debrecenhez közeli főútvonalon történt.

Haon.hu

Kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy lakókocsi péntek délután Hajdúböszörményben a Nyugati Ipari Parkban – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet. Nem ez volt azonban az egyetlen baleset, munkagépet szállító vontató és egy hibrid meghajtású személygépkocsi ütközött össze a délelőtti órákban Debrecen határában, a 481-es számú főúton. Az ütközés következtében az autó motortere kigyulladt. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet, majd jármű akkumulátorát visszahűtötték. A mentőszolgálat az autó sofőrjét kórházba szállította.

Hatalmas baleset Debrecennél: a pénteki karambolban érintett autó lángba is borult
Hatalmas baleset Debrecennél: a pénteki karambolban érintett autó lángba is borult
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket az Haon.hu Google News oldalán is!

Ütközött, majd kigyulladt egy autó Debrecen külterületén

Fotók: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Pénteken történt:

  • Ötven négyzetméteren égett egy akácerdő aljnövényzete pénteken hajnalban Hajdúszoboszlón az Ady Endre utcában. A város hivatásos tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. 
  • Négyszintes társasház felső homlokzatáról vakolat hullott, ami veszélyeztette a gyalogosforgalmat. Vakolat hullott egy négy emeletes társasház homlokzatáról tegnap reggel Debrecenben, a Sas utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétrán át, kézi erővel távolította a meglazult vakolatot. 
  • Harminc négyzetméteren égett a száraz aljnövényzet Sárándon a Nyugati utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral avatkoztak be. 
  • Kigyulladt egy melléképület ajtaja pénteken este Hajdúnánáson a Kürt utcában. A tűz átterjedt az épület tetőszerkezetére is. A hajdúnánási és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók kiérkezésére a tulajdonos a tüzet eloltotta. Az egység egy vízsugárral elvégezte az utómunkálatokat.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu