augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

27°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Baleset Debrecenben: két autó ütközött össze, sérült is van! – fotókkal!

Címkék#autó#debrecen#közlekedés#baleset

Csütörtök reggel történt karambol. Információink szerint a balesetnek sérültje is van.

Haon.hu

Összeütközött két személyautó a Mester utca és a Csapó utca kereszteződésénél Debrecenben – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Összeütközött két személyautó a Mester utca és a Csap utca kereszteződésénél, Debrecenben
Összeütközött két személyautó a Mester utca és a Csap utca kereszteződésénél, Debrecenben
Forrás: Tóth Imre

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Úgy tudjuk, egy személy a helyszínen sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították. 

Helyszíni információk szerint egy elhaladó tűzoltóautót igyekezett elengedni az egyik autó sofőrje, ezért fékezett, mire a mögötte haladó jármű belehajtott. A tűzoltó nem volt részese a balesetnek.

További fotók a debreceni baleset helyszínéről:

Baleset Debrecenben: két autó ütközött össze a Csapó utcán

Fotók: Tóth Imre

Friss:

Ajánljuk még:

Halálos baleset rázta meg szerdán Hajdú-Bihart! Földes térségében balesetezett majd gyulladt ki egy autó. A járműben egy ember életét vesztette.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu