1 órája
Baleset Debrecenben: két autó ütközött össze, sérült is van! – fotókkal!
Csütörtök reggel történt karambol. Információink szerint a balesetnek sérültje is van.
Összeütközött két személyautó a Mester utca és a Csapó utca kereszteződésénél Debrecenben – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
Úgy tudjuk, egy személy a helyszínen sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították.
Helyszíni információk szerint egy elhaladó tűzoltóautót igyekezett elengedni az egyik autó sofőrje, ezért fékezett, mire a mögötte haladó jármű belehajtott. A tűzoltó nem volt részese a balesetnek.
További fotók a debreceni baleset helyszínéről:
Baleset Debrecenben: két autó ütközött össze a Csapó utcánFotók: Tóth Imre
