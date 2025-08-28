Baleset Debrecenben: két autó ütközött össze, sérült is van! – fotókkal!

Összeütközött két személyautó a Mester utca és a Csapó utca kereszteződésénél Debrecenben – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Összeütközött két személyautó a Mester utca és a Csap utca kereszteződésénél, Debrecenben

Forrás: Tóth Imre

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Úgy tudjuk, egy személy a helyszínen sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították.

Helyszíni információk szerint egy elhaladó tűzoltóautót igyekezett elengedni az egyik autó sofőrje, ezért fékezett, mire a mögötte haladó jármű belehajtott. A tűzoltó nem volt részese a balesetnek.

További fotók a debreceni baleset helyszínéről: