Durva fotók! Teljesen kiégett egy autó a Debrecennél történt balesetben

Egy összeégett roncs maradt abból az autóból, ami egy nyerges vontatóval ütközött péntek reggel a 481-es főút 3-as kilométerénél, Debrecen külterületén. Mint arról korábban beszámoltunk, a baleset következtében a személygépkocsi motortere kigyulladt, majd a jármű teljes terjedelmében égett. A debreceni hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat.

Balesetezett majd kigyulladt egy autó Debrecennél

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a helyszínről egy 30 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.

Fotók érkeztek a helyszínről, a tűzoltás pillanatai is látszódnak, valamint láthatjuk, mi marad a tűz után az autóból: