Durva fotók! Teljesen kiégett egy autó a Debrecennél történt balesetben
A tűzoltók fékezték meg a lángokat. Balesetezett, majd kigyulladt egy autó Debrecennél péntek reggel.
Egy összeégett roncs maradt abból az autóból, ami egy nyerges vontatóval ütközött péntek reggel a 481-es főút 3-as kilométerénél, Debrecen külterületén. Mint arról korábban beszámoltunk, a baleset következtében a személygépkocsi motortere kigyulladt, majd a jármű teljes terjedelmében égett. A debreceni hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat.
Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a helyszínről egy 30 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.
Fotók érkeztek a helyszínről, a tűzoltás pillanatai is látszódnak, valamint láthatjuk, mi marad a tűz után az autóból:
Ütközött, majd kigyulladt egy autó Debrecen külterületénFotók: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pénteken nem csak ez az egy baleset történt Debrecennél:
