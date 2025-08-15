augusztus 15., péntek

Durva fotók! Teljesen kiégett egy autó a Debrecennél történt balesetben

A tűzoltók fékezték meg a lángokat. Balesetezett, majd kigyulladt egy autó Debrecennél péntek reggel.

Haon.hu

Egy összeégett roncs maradt abból az autóból, ami egy nyerges vontatóval ütközött péntek reggel a 481-es főút 3-as kilométerénél, Debrecen külterületén. Mint arról korábban beszámoltunk, a baleset következtében a személygépkocsi motortere kigyulladt, majd a jármű teljes terjedelmében égett. A debreceni hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat. 

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az eset kapcsán az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya közölte, a helyszínről egy 30 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaik kórházba.

Fotók érkeztek a helyszínről, a tűzoltás pillanatai is látszódnak, valamint láthatjuk, mi marad a tűz után az autóból:

Ütközött, majd kigyulladt egy autó Debrecen külterületén

Fotók: Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Pénteken nem csak ez az egy baleset történt Debrecennél:

