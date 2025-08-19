Sziréna
2 órája
Baleset Debrecenben: három autó ütközött össze egy forgalmas kereszteződésben!
A reggeli csúcs előtt történt karambol. A balesethez a tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek.
Három gépkocsi ütközött össze Debrecenben, az Alma utca és a Leiningen utca kereszteződésében – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, csak a vezetők utaztak a járművekben. A balesethez kiérkeztek a társhatóságok is, az egyik járművet áramtalanították a debreceni hivatásos tűzoltók.
