Baleset Debrecenben: három autó ütközött össze egy forgalmas kereszteződésben!

Három gépkocsi ütközött össze Debrecenben, az Alma utca és a Leiningen utca kereszteződésében – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, csak a vezetők utaztak a járművekben. A balesethez kiérkeztek a társhatóságok is, az egyik járművet áramtalanították a debreceni hivatásos tűzoltók.

Baleset Debrecenben: három gépkocsi ütközött össze kedd reggel

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

