Sziréna

2 órája

Baleset Debrecenben: három autó ütközött össze egy forgalmas kereszteződésben!

A reggeli csúcs előtt történt karambol. A balesethez a tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek.

Haon.hu

Három gépkocsi ütközött össze Debrecenben, az Alma utca és a Leiningen utca kereszteződésében – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint kiderült, csak a vezetők utaztak a járművekben. A balesethez kiérkeztek a társhatóságok is, az egyik járművet áramtalanították a debreceni hivatásos tűzoltók.

Baleset Debrecenben: három gépkocsi ütközött össze kedd reggel
Baleset Debrecenben: három gépkocsi ütközött össze kedd reggel
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

