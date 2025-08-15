Ütközött, majd kigyulladt egy autó Debrecen külterületén - fotóval!

Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató a 481-es főút 3-as kilométerénél, Debrecen külterületén péntek délelőtt - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A baleset következtében a személygépkocsi motortere kigyulladt. A jármű teljes terjedelmében égett.

Baleset történt Debrecen külterületén, az egyik jármű teljes terjedelmében égett

Forrás: Facebook/Berettyóhír

A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat.

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

