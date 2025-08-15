augusztus 15., péntek

Mária névnap

34°
+37
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

5 órája

Ütközött, majd kigyulladt egy autó Debrecen külterületén - fotóval!

Címkék#autó#debrecen#tűz#baleset

Személyautó és nyerges vontató ütközött. A baleset miatt teljes az útzár.

Haon.hu

Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató a 481-es főút 3-as kilométerénél, Debrecen külterületén péntek délelőtt - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A baleset következtében a személygépkocsi motortere kigyulladt. A jármű teljes terjedelmében égett. 

Baleset történt Debrecen külterületén, az egyik jármű teljes terjedelmében égett
Forrás: Facebook/Berettyóhír

A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu