Helyi kék hírek
5 órája
Ütközött, majd kigyulladt egy autó Debrecen külterületén - fotóval!
Személyautó és nyerges vontató ütközött. A baleset miatt teljes az útzár.
Összeütközött egy személyautó és egy nyerges vontató a 481-es főút 3-as kilométerénél, Debrecen külterületén péntek délelőtt - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A baleset következtében a személygépkocsi motortere kigyulladt. A jármű teljes terjedelmében égett.
A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat.
Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.
