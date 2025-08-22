augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

16°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

2 órája

Egymásnak ütközött két autó Debrecennél, egy gyermek is megsérült

Címkék#rendőrség#Debrecen#baleset

A helyszínre a mentőket is riasztani kellett. A balesetről a rendőrök is adtak tájékoztatást.

Haon.hu

Összeütközött két autó Debrecennél, a 4-es főúton, a 217-es km-nél – számolt be a balesetről péntek délután az Útinform

Baleset miatt szóltak a szirénák
Baleset miatt szóltak a szirénák
Forrás: Napló-archív

A rendőrség a megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy utoléréses baleset történt. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az Országos Mentőszolgálat portálunknak azt nyilatkozta, hogy a helyszínről három sérültet, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Ajánljuk még:


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu