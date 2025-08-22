Sziréna
2 órája
Egymásnak ütközött két autó Debrecennél, egy gyermek is megsérült
A helyszínre a mentőket is riasztani kellett. A balesetről a rendőrök is adtak tájékoztatást.
Összeütközött két autó Debrecennél, a 4-es főúton, a 217-es km-nél – számolt be a balesetről péntek délután az Útinform.
A rendőrség a megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy utoléréses baleset történt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Az Országos Mentőszolgálat portálunknak azt nyilatkozta, hogy a helyszínről három sérültet, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Vendéglátás
3 órája
Haj az ételben, sonka helyett parizer, bunkó pincérek: hajdú-bihari éttermek, ahová inkább sose ülj be!
Ezt ne hagyja ki!Vendéglátás
4 órája
Véget ér egy korszak! Megkérdeztük, hogy mi lesz az Arany János utcai McDonald's helyén!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre