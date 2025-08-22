Egymásnak ütközött két autó Debrecennél, egy gyermek is megsérült

Összeütközött két autó Debrecennél, a 4-es főúton, a 217-es km-nél – számolt be a balesetről péntek délután az Útinform.

Baleset miatt szóltak a szirénák

Forrás: Napló-archív

A rendőrség a megkeresésünkre válaszolva közölte, hogy utoléréses baleset történt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az Országos Mentőszolgálat portálunknak azt nyilatkozta, hogy a helyszínről három sérültet, köztük egy gyermeket könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Ajánljuk még: