Megszólalt a szervező, így történt a baleset a nógrádi fesztiválon, amiben két hajdú-bihari is megsérült

Újabb részleteket árultak el arról a szerencsétlenségről, amely még július 11-én történt a béri Dagonya Extrém Fesztiválon. Mint arról korábban beszámoltunk, a rendezvényen két baleset is történt, az elsőben ráadásul két hajdúböszörményi férfi is érintett volt. Az esettel kapcsolatban akkor Szabóné Berki Bianka rendőr őrnagy, az Országos Rendőr-Főkapitányság kommunikációs szolgálatának ügyeletvezetője a nool.hu-nak elmondta, az első baleset 17 óra után történt a fesztivál területén, amelyben egy 32 éves hajdúböszörményi férfi felborult egy terepjáróval. A jármű egyik utasa, egy 33 éves, szintén hajdúböszörményi férfi az elsődleges adatok szerint súlyos fejsérülést szenvedett, ezért őt a mentők kórházba vitték. A gépkocsi 32 éves vezetőjét, valamint további kettő utasát: egy 30 és egy 26 éves férfit szintén kórházba szállítottak a helyszínről, hármuk sérülése 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülésnek bizonyult.

A fesztiválon két baleset is történt

Forrás: MW-archív

Kiderült, mi állhatott a baleset hátterében

A történtek után le is fújták a programokat, most pedig az egyik szervezőt is megszólaltatta a nool.hu. Bencsok Péter elmondta, az eseményen folyamatosan jelen volt a mentőszolgálat egy sürgősségi és egy esetkocsival, valamint ott volt a fesztivál saját biztonsági szolgálata és egy katasztrófavédő csapat is.

Mint írták, a szervező tudomása szerint az első balesetben - amelyben a két hajdúböszörményi férfi sérült meg - résztvevők kezdők voltak, akik meg akarták pörgetni az autót, csakhogy a kerék beakadt vagy egy földbuckába vagy egy mély nyomba, és így felborultak. Egyik férfi sem volt bekötve, így súlyos sérüléseket szenvedtek, főképp a sofőr, aki lefejelt valamit az autóban és szétnyílt a homloka. Őt mentőhelikopter vitte el. Hozzátették, a másik balesetben két fiatal ült egy quadban bukósisak nélkül, és padlógázzal telibe belehajtottak egy álló autóba.

A szervező kiemelte továbbá azt is, hogy mind az első, mind a második baleset a felelőtlenségnek „köszönhető”, és, ha betartották volna a szabályokat, akkor karcolásokkal megúszták volna mind a hatan.