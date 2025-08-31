Felborult egy kamion Hajdú-Biharban, az üzemanyag is kifolyt a járműből - fotókkal

Lehajtott az útról és felborult egy kamion Berettyóújfalu és Földes között. A berettyóújfalui tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére. A tűzoltók megszüntették az üzemanyagfolyást és áramtalanították a járművet - közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Felborult egy kamion a 42-es főúton, a baleset miatt félpályás volt az útzár

Forrás: Napló-archív

