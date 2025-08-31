2 órája
Felborult egy kamion Hajdú-Biharban, az üzemanyag is kifolyt a járműből - fotókkal
Az esetben senki sem sérült meg. A baleset miatt félpályás útzár volt a környéken.
Lehajtott az útról és felborult egy kamion Berettyóújfalu és Földes között. A berettyóújfalui tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére. A tűzoltók megszüntették az üzemanyagfolyást és áramtalanították a járművet - közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.
További képeket a baleset helyszínéről ebben a galériában találtok:
Baleset a 42-es főúton: felborult egy kamionFotók: Tóth Imre
Egy teherautó és egy mezőgazdasági vontató ütközött össze szombat reggel Mezőpeterden, a Széchenyi István utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A balesetben senki sem sérült meg. Helyszíni fotók ebben a cikkben:
Furcsa baleset Hajdú-Biharban: traktor és kamion ütközött - fotókkal
Nyerges vontató és egy kis teherautó ütközött össze a 4-es számú főúton Ebes közelében, szombat délelőtt. A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. Személyi sérülés nem történt.
