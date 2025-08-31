augusztus 31., vasárnap

Kék hírek

2 órája

Felborult egy kamion Hajdú-Biharban, az üzemanyag is kifolyt a járműből - fotókkal

Címkék#Berettyóújfalu#debrecen#Mezőpeterd#baleset

Az esetben senki sem sérült meg. A baleset miatt félpályás útzár volt a környéken.

Haon.hu

Lehajtott az útról és felborult egy kamion Berettyóújfalu és Földes között. A berettyóújfalui tűzoltókat riasztották a baleset helyszínére. A tűzoltók megszüntették az üzemanyagfolyást és áramtalanították a járművet - közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Felborult egy kamion a 42-es főúton, a baleset miatt félpályás volt az útzár
Felborult egy kamion a 42-es főúton, a baleset miatt félpályás volt az útzár
Forrás: Napló-archív

További képeket a baleset helyszínéről ebben a galériában találtok:

Baleset a 42-es főúton: felborult egy kamion

Fotók: Tóth Imre

Egy teherautó és egy mezőgazdasági vontató ütközött össze szombat reggel Mezőpeterden, a Széchenyi István utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket. A balesetben senki sem sérült meg. Helyszíni fotók ebben a cikkben:

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Nyerges vontató és egy kis teherautó ütközött össze a 4-es számú főúton Ebes közelében, szombat délelőtt. A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket. Személyi sérülés nem történt.

