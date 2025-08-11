Egy kiugró őz okozott majdnem tragédiát Hajdú-Biharban - videóval

Ahogy arról portálunk is írt, lehajtott az úttestről, majd a kukoricásba borult egy autó a 42-es főút 16-os kilométerszelvényénél, Báránd térségében szombat délután. A balesetben összesen hat ember sérült meg, őket kórházba szállították. A Tények most új információkat közölt az eset körülményeiről.

Egy őz miatt történt baleset Bárándnál, hatan megsérültek

Forrás: TV2 / Tények

A Tények úgy tudja, egy őz miatt történt a baleset. A sofőr elrántotta a kormányt, hogy ne üsse el az állatot, ami miatt a kocsi letért az útról, majd a tetejére borult a kukoricásban. A Tények szerint ketten súlyosan, négyen könnyebben sérültek. A jármű vezetője és az autóban ülők önerőből ki tudtak szállni a járműből.

Kiemelik, a szokásosnál sokkal több ilyen jellegű baleset lehet az elkövetkezendő hónapokban, most zajlik ugyanis az őzek párzási időszaka.

Zúzódásokat szenvedtek a baleset sérültjei

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Tények érdeklődésére elmondta, püspökladányi és berettyóújfalui mentőegységeket riasztottak a helyszínre. Hozzátette, a sérültek jellemzően zúzódásokat szenvedtek. A hat személyt a debreceni és a berettyóújfalui kórházba szállították. A teljes riport megnézhető itt:

