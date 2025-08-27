Sziréna
1 órája
Baleset a 42-esen, fának ütközött és kigyulladt egy autó
Báránd és Földes között gyulladt ki egy autó. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.
Lesodródott az úttestről, fának ütközött és kigyulladt egy személyautó a 42-es főút 20-as kilométerénél, Báránd és Földes között szerda délután – tudatta a katasztrófavádelem. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A raj jelenleg az utómunkálatokat végzi. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Ma már több baleset is történt Hajdú-Biharban, Debrecenben egy motoros és egy autó ütközött:
5 órája
Üvegfalnak csapódott egy motoros Debrecenben – fotók és videó a helyszínről!
