Baleset a 42-esen, fának ütközött és kigyulladt egy autó

Lesodródott az úttestről, fának ütközött és kigyulladt egy személyautó a 42-es főút 20-as kilométerénél, Báránd és Földes között szerda délután – tudatta a katasztrófavádelem. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A raj jelenleg az utómunkálatokat végzi. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére

Forrás: Illusztráció/Napló-archív

Ma már több baleset is történt Hajdú-Biharban, Debrecenben egy motoros és egy autó ütközött: