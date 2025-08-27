augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

31°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Baleset a 42-esen, fának ütközött és kigyulladt egy autó

Címkék#mentőhelikopter#Földes#baleset#Báránd

Báránd és Földes között gyulladt ki egy autó. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére.

Haon.hu

Lesodródott az úttestről, fának ütközött és kigyulladt egy személyautó a 42-es főút 20-as kilométerénél, Báránd és Földes között szerda délután – tudatta a katasztrófavádelem. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A raj jelenleg az utómunkálatokat végzi. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére
Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére
Forrás: Illusztráció/Napló-archív

 

Ma már több baleset is történt Hajdú-Biharban, Debrecenben egy motoros és egy autó ütközött:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu