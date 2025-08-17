Megdöbbentő felvételek!
Kiszakadt a motor az autóból, olyan erővel ütközött egy szembejövővel a 47-es főúton! – fotókkal!
Három embert a mentők vittek el. Döbbenetes baleset rázta meg szombaton Hajdú-Bihart.
Két személygépkocsi ütközött össze szombaton hajnalban Derecske és Sáránd között a 47-es számú főúton – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, az ütközés következtében mindkét jármű sofőrje beszorult, őket a berettyóújfalui hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók feszítővágó berendezés segítéségével emelték ki a roncsokból. A mentőszolgálat három embert kórházba szállított.
A baleset helyszínén több fotósorozat is készült:
Baleset a 47-es főúton, több embert is a mentők vittek el!Fotók: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Két súlyos sérült, felismerhetetlen autók – megrázó képsorok a 47-esen történt baleset helyszínérőlFotók: Tóth Imre
Szombaton történt:
- Két személygépkocsi ütközött össze szombaton délelőtt Hajdúszoboszlón, a Pávai Vajna és Gábor Áron utca kereszteződésében. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított.
- Kigyulladt egy személygépkocsi motortere tegnap délelőtt Bár
- ándon a Rákóczi utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet.
- Veszélyesen megdőlt egy fa Hajdúszoboszlón, egy másik fa ága pedig lehasadt a Gyöngyvirág utcában. Mindkét fa épületet, gépjármű forgalmat és gyalogos forgalmat veszélyeztetett. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétra és láncfűrész segítségével avatkozott be.
- Hulladék égett egy lakóépület előtt Kabán a Baross Gábor utcában késő este. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet.
