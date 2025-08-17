augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

27°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megdöbbentő felvételek!

11 perce

Kiszakadt a motor az autóból, olyan erővel ütközött egy szembejövővel a 47-es főúton! – fotókkal!

Címkék#Derecske#47-es főút#karambol#baleset#Hajdúszoboszló

Három embert a mentők vittek el. Döbbenetes baleset rázta meg szombaton Hajdú-Bihart.

Haon.hu

Két személygépkocsi ütközött össze szombaton hajnalban Derecske és Sáránd között a 47-es számú főúton – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, az ütközés következtében mindkét jármű sofőrje beszorult, őket a berettyóújfalui hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók feszítővágó berendezés segítéségével emelték ki a roncsokból. A mentőszolgálat három embert kórházba szállított.

Baleset Derecske és Sáránd között a 47-es számú főúton
Baleset Derecske és Sáránd között a 47-es számú főúton
Forrás: Tóth Imre

A baleset helyszínén több fotósorozat is készült:

1.

Baleset a 47-es főúton, több embert is a mentők vittek el!

Fotók: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2.

Két súlyos sérült, felismerhetetlen autók – megrázó képsorok a 47-esen történt baleset helyszínéről

Fotók: Tóth Imre

Szombaton történt:

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

  • Két személygépkocsi ütközött össze szombaton délelőtt Hajdúszoboszlón, a Pávai Vajna és Gábor Áron utca kereszteződésében. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók átvizsgálták, majd áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat egy embert kórházba szállított. 
  • Kigyulladt egy személygépkocsi motortere tegnap délelőtt Bár
  • ándon a Rákóczi utcában. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a tüzet.
  • Veszélyesen megdőlt egy fa Hajdúszoboszlón, egy másik fa ága pedig lehasadt a Gyöngyvirág utcában. Mindkét fa épületet, gépjármű forgalmat és gyalogos forgalmat veszélyeztetett. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók gépezetes tolólétra és láncfűrész segítségével avatkozott be.
  • Hulladék égett egy lakóépület előtt Kabán a Baross Gábor utcában késő este. A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu