Kiszakadt a motor az autóból, olyan erővel ütközött egy szembejövővel a 47-es főúton! – fotókkal!

Két személygépkocsi ütközött össze szombaton hajnalban Derecske és Sáránd között a 47-es számú főúton – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, az ütközés következtében mindkét jármű sofőrje beszorult, őket a berettyóújfalui hivatásos és a konyári önkéntes tűzoltók feszítővágó berendezés segítéségével emelték ki a roncsokból. A mentőszolgálat három embert kórházba szállított.

Forrás: Tóth Imre

A baleset helyszínén több fotósorozat is készült:

