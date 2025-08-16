Brutális fotókon a 47-esen történt baleset, több embert is a mentők vittek el!

Baleset történt szombat hajnalban Derecske és Sáránd között, egymásba rohant két személykocsi a 47-es főút 17-es kilométerénél – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, az egyik járműben csak a sofőr ült, őt a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kiszabadították az autóból és átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

Baleset a 47-es főúton, több embert is a mentők vittek el!

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A másik kocsiban ketten utaztak, az autó utasa ki tudott szállni, a jármű sofőrjét viszont a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsból.

A baleseti helyszínelés idejére a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.