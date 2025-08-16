36 perce
Brutális fotókon a 47-esen történt baleset, több embert is a mentők vittek el!
Mindkét sofőrt a tűzoltók szabadították ki a roncsokból. A baleset a 47-es főút 17-es kilométerénél történt.
Baleset történt szombat hajnalban Derecske és Sáránd között, egymásba rohant két személykocsi a 47-es főút 17-es kilométerénél – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, az egyik járműben csak a sofőr ült, őt a berettyóújfalui hivatásos tűzoltók kiszabadították az autóból és átadták a mentőszolgálat munkatársainak.
A másik kocsiban ketten utaztak, az autó utasa ki tudott szállni, a jármű sofőrjét viszont a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsból.
A baleseti helyszínelés idejére a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták.
Baleset a 47-es főúton, több embert is a mentők vittek el!Fotók: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
