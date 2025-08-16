augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez durva!

1 órája

Újabb megrázó képsorok a 47-esen történt baleset helyszínéről! – videóval!

Címkék#Berettyóújfalu#47-es főút#karambol#baleset

Az egyik autóból valósággal kiszakadt a motor. Brutális baleset történt szombat hajnalban Derecske és Sáránd között.

Haon.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, frontális karambol történt szombat hajnalban Sáránd és Derecske között, a 47-es főúton. A balesetben két autó volt érintett, a járművek frontálisan ütköztek, mindkét autó sofőrjét a helyszínre érkező tűzoltók szabadították ki. A baleseti helyszínelés ideje alatt teljes útzár volt érvényben.

Súlyos sérültek, rommá tört autók! Megrázó fotókon mutatjuk a 47-es főúton történt hajnali balesetet
Súlyos sérültek, rommá tört autók! Megrázó fotókon mutatjuk a 47-es főúton történt hajnali balesetet
Forrás: Tóth Imre

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a HAON.hu Google News oldalán is!

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint az egyik autó utasa könnyebb sérüléseket szenvedett,

önerejéből el tudta hagyni a szétroncsolódott járművet, azonban a súlyos sérüléseket szenvedett sofőrökkel együtt őt is kórházba szállították.

Két súlyos sérült, felismerhetetlen autók – megrázó képsorok a 47-esen történt baleset helyszínéről

Fotók: Tóth Imre

A műszaki mentés közbeni állapotokat a vármegyei katasztrófavédelem által készített fotókon láthattuk:

Baleset a 47-es főúton, több embert is a mentők vittek el!

Fotók: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Videó a baleset helyszínéről:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu