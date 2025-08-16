1 órája
Újabb megrázó képsorok a 47-esen történt baleset helyszínéről! – videóval!
Az egyik autóból valósággal kiszakadt a motor. Brutális baleset történt szombat hajnalban Derecske és Sáránd között.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, frontális karambol történt szombat hajnalban Sáránd és Derecske között, a 47-es főúton. A balesetben két autó volt érintett, a járművek frontálisan ütköztek, mindkét autó sofőrjét a helyszínre érkező tűzoltók szabadították ki. A baleseti helyszínelés ideje alatt teljes útzár volt érvényben.
Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint az egyik autó utasa könnyebb sérüléseket szenvedett,
önerejéből el tudta hagyni a szétroncsolódott járművet, azonban a súlyos sérüléseket szenvedett sofőrökkel együtt őt is kórházba szállították.
Két súlyos sérült, felismerhetetlen autók – megrázó képsorok a 47-esen történt baleset helyszínérőlFotók: Tóth Imre
A műszaki mentés közbeni állapotokat a vármegyei katasztrófavédelem által készített fotókon láthattuk:
Baleset a 47-es főúton, több embert is a mentők vittek el!Fotók: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Videó a baleset helyszínéről:
