Újabb megrázó képsorok a 47-esen történt baleset helyszínéről! – videóval!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, frontális karambol történt szombat hajnalban Sáránd és Derecske között, a 47-es főúton. A balesetben két autó volt érintett, a járművek frontálisan ütköztek, mindkét autó sofőrjét a helyszínre érkező tűzoltók szabadították ki. A baleseti helyszínelés ideje alatt teljes útzár volt érvényben.

Súlyos sérültek, rommá tört autók! Megrázó fotókon mutatjuk a 47-es főúton történt hajnali balesetet

Forrás: Tóth Imre

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint az egyik autó utasa könnyebb sérüléseket szenvedett,