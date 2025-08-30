Sziréna
Felborult egy kamion a hajdú-bihari főúton!
Óvatosan az adott szakaszon! A baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom.
Felborult egy kamion a 42-es főúton, Berettyóújfalu közelében, a 36-os kilométerszelvénynél szombat dél körül - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A balesethez a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítják a járművet.
Az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett halad a forgalom.
