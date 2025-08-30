augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

30°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

1 órája

Felborult egy kamion a hajdú-bihari főúton!

Címkék#kamion#Berettyóújfalu#baleset

Óvatosan az adott szakaszon! A baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom.

Haon.hu

Felborult egy kamion a 42-es főúton, Berettyóújfalu közelében, a 36-os kilométerszelvénynél szombat dél körül - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. A balesethez a berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítják a járművet. 

Baleset7
Baleset Berettyóújfalunál: felborult egy kamion a 42-es főúton
Forrás: Illusztráció/MW-archív

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az érintett útszakaszon félpályán, irányítás mellett halad a forgalom.

Ez is érdekelhet:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu