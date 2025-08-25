Csúnya baleset a 4-esen, átszakította a szalagkorlátot, majd fának ütközött egy autó - fotókkal

Eddig tisztázatlan körülmények között történt baleset Hajdú-Biharban hétfő délután: a jármű Hajdúszoboszló irányából érkezett a 4-es főút elkerülő szakaszának csomópontjába, amikor átszakította a szalagkorlátot, majd nekiütközött egy fának - tudta meg a Hajdú Online. Információink szerint jelenleg a rendőrök segítik a továbbhaladást a környéken.

Baleset a 4-es főúton: a szalagkorlátot is átszakította egy autó

Fotó: Tóth Imre

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.

