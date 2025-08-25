36 perce
Csúnya baleset a 4-esen, átszakította a szalagkorlátot, majd fának ütközött egy autó - fotókkal
Egy táblát is vitt magával a jármű. További fotók a baleset helyszínéről.
Eddig tisztázatlan körülmények között történt baleset Hajdú-Biharban hétfő délután: a jármű Hajdúszoboszló irányából érkezett a 4-es főút elkerülő szakaszának csomópontjába, amikor átszakította a szalagkorlátot, majd nekiütközött egy fának - tudta meg a Hajdú Online. Információink szerint jelenleg a rendőrök segítik a továbbhaladást a környéken.
Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya megkeresésünkre közölte, a helyszínről senkit sem kellett kórházba szállítani.
További képek a baleset helyszínéről az alábbi galériában:
Baleset a 4-es főúton: átszakította a korlátot, majd fának csapódott egy autóFotók: Tóth Imre
