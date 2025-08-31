Kisbusz és személyautó ütközött a 4-esen, mindkét jármű az árokba borult!

Egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 4-es főút 199-es kilométerszelvényénél, Hajdúszoboszló térségében vasárnap délelőtt - közölte a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem. Az ütközés erejétől mindkét jármű az árokba borult. A kocsikban összesen tíz ember utazott, a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a balesetben érintett személyautó vezetőjének egy szabadnapos tűzoltó nyújtott segítséget a kiszállásban.

Baleset a 4-es főúton, Hajdúszoboszlónál: kisbusz és személyautó ütközött

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Az egység áramtalanította a járműveket.

A balesethez a társhatóságok is megérkeztek, félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még: