Idén már több mint 30-szor élték át minden sofőr rémálmát Hajdú-Biharban – fotókkal
Hajdú-Biharban idén már 34 közlekedési eszköz gyulladt ki. Íme néhány hasznos tanács, mit tegyél, ha autótűzzel találkozol.
A friss adatok alapján idén a mai napig 542 személyautó gyulladt ki országszerte – tudatta a döbbenetes számot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán augusztus 27-én, szerdán reggel. Ahogy országszerte, úgy Hajdú-Biharban is rendszeresen keletkeznek autótüzek, az elmúlt héten Biharkeresztesen egy kigyulladt személyautóhoz riasztották a tűzoltókat. Kedden országszerte igen magas, 294 segélyhívást kapott a katasztrófavédelem, ezek között ott volt a Hajdúböszörményben kigyulladt személyautó is, amit a hivatásos tűzoltók oltottak el, szerencsére senki nem sérült meg. A hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője a Haon kérésére ismertette, idén eddig hány autótűz keletkezett Hajdú-Biharban.
A tavalyi évben 45 gépjárműtűz volt a vármegyében, amiből összesen 25 tűz keletkezett személygépkocsiban. A maradék 20 eset munkagépet, mozdonyt, motort és mezőgazdasági gépet érintett.
Idén eddig 34 közlekedési eszköz gyulladt ki Hajdú-Bihar vármegyében. A tűzesetek közül 23 személyautót, a fennmaradó 11 pedig más gépjárműtípusokat érintett
– tudatta Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Hozzátette, csak Hajdúböszörményben: 2024-ben 6, míg 2025-ben eddig 4 autótűz történt. Legutóbb éppen kedden:
Mit tegyünk, ha autótűzzel találkozunk?
Korában már írtunk részben vagy teljesen leégett autók spontán kigyulladásával kapcsolatosan, ez a gyakran előforduló esetek miatt napjainkban is aktuális. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pedig most adott néhány tippet, mit tegyünk, ha autótűzzel találkozunk:
- Állj félre biztonságos helyen – leállósáv, parkoló, pihenőhely – kapcsold le a motort és a gyújtást, majd kapcsold be a vészvillogót!
- Az utasokat kísérd biztonságos távolságra, a forgalomtól védett helyre! (például autópályán, a szalagkorláton kívülre)!
- Tedd ki az elakadásjelző háromszöget, és viselj láthatósági mellényt!
- Hívd a 112-es segélyhívót, add meg pontos helyed és mondd el azt is, ha a jármű az úttesten akadályt képez vagy szivárog az üzemanyag!
- Ne nyisd ki hirtelen a motorteret, mert a beáramló oxigén felerősítheti a lángokat!
- Ha van tűzoltó készüléked, próbáld meg használni a lehetőségekhez mérten, de soha ne kockáztasd az életed!
- Ne próbáld a forgalmat önállóan irányítani!
- Ha biztonságosan lehetséges, vidd magaddal a legfontosabb irataid!
- Ha ilyen esettel találkozol, és van tűzoltó készüléked, a lehetőségeidhez mérten segíts másoknak!
Mit tehetsz, hogy ne gyulladjon ki az autód?
- Csak megfelelő műszaki állapotú gépjárművel közlekedj!
- Időközönként nézz rá az autó műszaki állapotára, vagy vizsgáltasd át szakemberrel!
- Ne hagyj szemetet a járműben!
- Vezetés közben ne dohányozz!
- Ne tárolj a járműben olyan eszközöket, illetve anyagokat, amelyek tüzet okozhatnak!
- Ugyan nem kötelező, de javasoljuk, hogy tarts az autóban tűzoltó készüléket! A legmegfelelőbb választás a kétliteres ABF habbal oltó készülék.
