Idén már több mint 30-szor élték át minden sofőr rémálmát Hajdú-Biharban – fotókkal

A friss adatok alapján idén a mai napig 542 személyautó gyulladt ki országszerte – tudatta a döbbenetes számot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán augusztus 27-én, szerdán reggel. Ahogy országszerte, úgy Hajdú-Biharban is rendszeresen keletkeznek autótüzek, az elmúlt héten Biharkeresztesen egy kigyulladt személyautóhoz riasztották a tűzoltókat. Kedden országszerte igen magas, 294 segélyhívást kapott a katasztrófavédelem, ezek között ott volt a Hajdúböszörményben kigyulladt személyautó is, amit a hivatásos tűzoltók oltottak el, szerencsére senki nem sérült meg. A hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője a Haon kérésére ismertette, idén eddig hány autótűz keletkezett Hajdú-Biharban.

Februárban a 4-esen, Hajdúszoboszló közelében volt autótűz

Forrás: Napló-archív

A tavalyi évben 45 gépjárműtűz volt a vármegyében, amiből összesen 25 tűz keletkezett személygépkocsiban. A maradék 20 eset munkagépet, mozdonyt, motort és mezőgazdasági gépet érintett.

Idén eddig 34 közlekedési eszköz gyulladt ki Hajdú-Bihar vármegyében. A tűzesetek közül 23 személyautót, a fennmaradó 11 pedig más gépjárműtípusokat érintett

– tudatta Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Hozzátette, csak Hajdúböszörményben: 2024-ben 6, míg 2025-ben eddig 4 autótűz történt. Legutóbb éppen kedden: