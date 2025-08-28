augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

16°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Durva

1 órája

Idén már több mint 30-szor élték át minden sofőr rémálmát Hajdú-Biharban – fotókkal

Címkék#autótűz#tűzeset#Hajdúböszörmény#statisztika#debrecen#megelőzés

Hajdú-Biharban idén már 34 közlekedési eszköz gyulladt ki. Íme néhány hasznos tanács, mit tegyél, ha autótűzzel találkozol.

Haon.hu

A friss adatok alapján idén a mai napig 542 személyautó gyulladt ki országszerte – tudatta a döbbenetes számot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán augusztus 27-én, szerdán reggel. Ahogy országszerte, úgy Hajdú-Biharban is rendszeresen keletkeznek autótüzek, az elmúlt héten Biharkeresztesen egy kigyulladt személyautóhoz riasztották a tűzoltókat. Kedden országszerte igen magas, 294 segélyhívást kapott a katasztrófavédelem, ezek között ott volt a Hajdúböszörményben kigyulladt személyautó is, amit a hivatásos tűzoltók oltottak el, szerencsére senki nem sérült meg. A hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője a Haon kérésére ismertette, idén eddig hány autótűz keletkezett Hajdú-Biharban.

Februárban a 4-esen, Hajdúszoboszló közelében volt autótűz
Februárban a 4-esen, Hajdúszoboszló közelében volt autótűz
Forrás: Napló-archív

 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A tavalyi évben 45 gépjárműtűz volt a vármegyében, amiből összesen 25 tűz keletkezett személygépkocsiban. A maradék 20 eset munkagépet, mozdonyt, motort és mezőgazdasági gépet érintett.

Idén eddig 34 közlekedési eszköz gyulladt ki Hajdú-Bihar vármegyében. A tűzesetek közül 23 személyautót, a fennmaradó 11 pedig más gépjárműtípusokat érintett

 – tudatta Papp-Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagy, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Hozzátette, csak Hajdúböszörményben: 2024-ben 6, míg 2025-ben eddig 4 autótűz történt. Legutóbb éppen kedden: 

Februárban Ebesél le is kellett zárni a 4-est, akkor lángokkal égett egy autó, fotók a helyszínről:

Kigyulladt egy autó a 4-es számú főúton

Fotók: Tóth Imre

Augusztus közepén egy ütközés következtében gyulladt ki egy kocsi: 

Mit tegyünk, ha autótűzzel találkozunk?

Korában már írtunk részben vagy teljesen leégett autók spontán kigyulladásával kapcsolatosan, ez a gyakran előforduló esetek miatt napjainkban is aktuális. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pedig most adott néhány tippet, mit tegyünk, ha autótűzzel találkozunk:

  • Állj félre biztonságos helyen – leállósáv, parkoló, pihenőhely – kapcsold le a motort és a gyújtást, majd kapcsold be a vészvillogót!
  • Az utasokat kísérd biztonságos távolságra, a forgalomtól védett helyre! (például autópályán, a szalagkorláton kívülre)!
  • Tedd ki az elakadásjelző háromszöget, és viselj láthatósági mellényt!
  • Hívd a 112-es segélyhívót, add meg pontos helyed és mondd el azt is, ha a jármű az úttesten akadályt képez vagy szivárog az üzemanyag!
  • Ne nyisd ki hirtelen a motorteret, mert a beáramló oxigén felerősítheti a lángokat!
  • Ha van tűzoltó készüléked, próbáld meg használni a lehetőségekhez mérten, de soha ne kockáztasd az életed!
  • Ne próbáld a forgalmat önállóan irányítani!
  • Ha biztonságosan lehetséges, vidd magaddal a legfontosabb irataid!
  • Ha ilyen esettel találkozol, és van tűzoltó készüléked, a lehetőségeidhez mérten segíts másoknak!

Mit tehetsz, hogy ne gyulladjon ki az autód? 

  • Csak megfelelő műszaki állapotú gépjárművel közlekedj!
  •  Időközönként nézz rá az autó műszaki állapotára, vagy vizsgáltasd át szakemberrel!
  •  Ne hagyj szemetet a járműben!
  •  Vezetés közben ne dohányozz!
  •  Ne tárolj a járműben olyan eszközöket, illetve anyagokat, amelyek tüzet okozhatnak!
  • Ugyan nem kötelező, de javasoljuk, hogy tarts az autóban tűzoltó készüléket! A legmegfelelőbb választás a kétliteres ABF habbal oltó készülék.
    Szerda délután fának csapódott, majd kigyulladt egy autó a 42-es főúton, Földesnél, a balesetben egy ember életét vesztette: 

Ajánljuk még:

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu