Nem kímélte a házakat a vihar Hajdú-Biharban, egymás után tépkedte le a tetőket! – fotókkal!

A szombat délutáni vihar után még vasárnap is riasztották a tűzoltókat Hajdú-Bihar vármegye több településére – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a legtöbb káreset Váncsodon volt, ahol a szél több ház tetejét is megbontotta. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók mellett Debrecenből, Püspökladányból is érkeztek egységek és a konyári önkéntesek is Váncsodon dolgoztak vasárnap. A tűzoltók azokat a cserepeket, amelyek elcsúsztak, de nem sérültek, azokat visszahelyezték. Volt azonban több lakóház is, ahol ideiglenesen fóliázással oldották meg a tetőjavítását, hogy a ház nem ázzon be.

Nem kímélte a házakat a vihar Hajdú-Biharban, egymás után tépkedte le a tetőket!

Forrás: Napló-archív

A viharkárokról részletesebben is beszámoltunk: