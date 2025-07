Nagy volt az ijedtség a vihar után, egy fiatal a püspökladányi tűzoltó laktanyában kért segítséget

A múlt heti vihar nemcsak a fákat tépázta meg, hanem a püspökladányi tűzoltólaktanya közelében egy gólyafészket is. A fészek egyik kis lakója segítséget kért… és ehhez ki mást is választott volna, mint a tűzoltókat – számolt be róla a közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A kis gólya a tűzoltóktól kért segítséget

Forrás: Lövei Csaba-archív

Mint írták, először csak csendben bejárta az udvart, kicsit elidőzött a tűzoltók kondiparkjában, majd látványosan jelezte: „Fiúk, egy kis segítség igazán jól jönne!”

A tűzoltók természetesen nem hagyták magára – szakértőt hívtak. Papp Roland, a hortobágyi természetvédelmi őrszolgálat munkatársa ment a helyszínre. Közösen befogták a kis gólyát, amely most már jó kezekben van.

Ajánljuk még: