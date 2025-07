Drámai drónfotók! Így néz ki fentről a Hajdú-Biharban leégett hatalmas terület

Tetétlen közelében szabadtéri tűz miatt riasztották a püspökladányi hivatásos tűzoltókat. Ahogy arról portálunk is beszámolt, foltokban égett az aljnövényzet és körbálák. Oltás közben a szél feltámadt és a tűz továbbterjedt. A lángok közelében több épület és állattartó telep is volt. A helyszínre riasztották még a berettyóújfalui, a debreceni, a kabai, a hajdúszoboszlói, a mezőberényi, a karcagi, a tiszafüredi és szeghalmi tűzoltókat is. Az oltást a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az épületeket tűzoltással és körbetárcsázással sikerült megvédeni, de négyszáz hektár legelő és nádas valamint száz körbála leégett - közölte ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Szabadtéri tűz volt Tetétlennél, három vármegye tűzoltói oltották a lángokat

Forrás: Napló-archív

Fotósunk is járt a tetétleni tűz helyszínén. A képeken jól látszik, mekkora pusztítást végzett a tűz a környéken.