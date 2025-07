Tizenhat emeletes házhoz riasztották Debrecenben a hatóságokat, többen kórházba kerültek!

Elképesztő showt rakott le Besenyei Péter!

A levegő bajnokai is szántották az eget a Legendák a levegőben hétvégi programon. A nem mindennapi eseményen felléptek a hazai repülés kiemelkedő alakjai, köztük Besenyei Péter is. Az ismert magyar műrepülő – aki korábban nyert már aranyérmet Európa-bajnokságon, világbajnokságon, valamint Világkupán is – ugyan 2015-ben bejelentette visszavonulást, bemutatóival továbbra is elkápráztat mindenkit, Szoboszlón is rengetegen gyűltek össze, hogy lássák. Fotókat és videót az alábbi cikkben találhattok!