Ez jó vicc volt? Csúnyán átverték a hajdúböszörményi tűzoltókat

Csütörtök este kétszer is riasztották a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat Hajdúhadházra. Először az a bejelentés érkezett, hogy egy melléképület ég, melyben állatok is vannak. A helyszínre a tűzoltók előtt a rendőri egység érkezett ki, akik megállapították, hogy a bejelentő szándékosan megtévesztő jelzést adott le, ezért a tűzoltók visszatértek a laktanyába. Később, este tíz órakor is jelzés érkezett hozzájuk, a Viola utcából. A bejelentő azt mondta, hogy a kertben a gaz lángol. A tűzoltók megkezdték a vonulást Hajdúhadházra, ezzel egy időben a rendőri egység elindult. Szintén megállapították a tűzoltók kiérkezése előtt, hogy a bejelentés szándékosan megtévesztő volt. Évente átlagosan ötven riasztás érkezik Hajdú-Bihar vármegyébe, melyekről bebizonyosodik, hogy szándékosan megtévesztő jelzések – számolt be a téves riasztásról a katasztrófavédelem.

Szándékos téves riasztás érkezett a tűzoltókhoz

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Ezért veszélyesek a téves riasztások

Mint kiemelték, fontos azt tudni, hogy amellett, hogy időt és energiát vesz el a tűzoltóktól a felesleges vonulás, a veszélye mindig megvan annak is, hogy azon idő alatt, míg egy szándékosan megtévesztő jelzéssel érintett helyre vonulnak az egységek, addig érkezhet egy vagy több valódi, tényleges segítségkérés, melyhez a valótlan jelzés miatt később vagy akár távolabbról érkezhet a segítség. Előfordulnak helyzetek, ahol néhány percen múlhat egy eset tragikus végkimenetele.

Lényeges, hogy a betelefonálók felelősségre vonása nem maradhat el, hiszen a szándékosan megtévesztő jelzés, szabálysértés.

Egyéb beavatkozások:

Egy kismacska bújt a motorháztető alá Hajdúszoboszlón, a Szabó László zugban. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik kiszabadították az állatot és a gazdájának visszaadták.

Kismacskát is mentettek a tűzoltók

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Egy hűtőszekrény kábele égett Nyíradonyban, az Árpád téren. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók vonultak, akik kiérkezése előtt az ott lévők kézi tűzoltókészülékkel eloltották a tüzet. A tűzoltók az átszellőztetést végezték el.

