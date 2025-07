18 éves fiú fújta tele ocsmányságokkal Debrecent, szomorú fotókon a temus Banksy munkái

Két fiatal összesen 26 helyszínt rongált meg Debrecenben, volt, amit többször is, az ügyészség rongálás vétsége miatt vádat emelt ellenük - közölte portálunkkal a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Összesen 26 rongálást jegyzett a debreceni fiatal, az ügyészség vádat emelt ellene

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség

A vádirat szerint a 18 éves férfi 2024 januárja és márciusa között Debrecenben, több helyszínen is graffitiket helyezett el. A vádlott kerítéseket, beton lábazatokat, kirakatokat és buszmegállók falait is megrongálta úgy, hogy festékszóróval különböző, piros, fehér és fekete színű feliratokat fújt, és több helyre alkoholos filctollal is feliratokat festett. Az egyik helyszínen, egy családi ház téglakerítésénél egy társa is volt, a két férfi a falra több színnel is feliratokat fújt.

Az elkövető a 26 helyen hagyott falfirkákkal összesen közel 700 ezer forint kárt okozott, amit a nyomozás során részben megfizetett, részben a kárt a feliratok eltávolításával maga állította helyre.

700 ezres kárt okozott a graffitikkel a fiatal férfi

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség

Rongálás miatt vádolják a fiatalokat, ennyit kaphatnak

A Debreceni Járási Ügyészség a tettét beismerő elkövetőt 26 rendbeli, társát egy rendbeli rongálás vétségével vádolja. A büntetővégzés meghozatalára irányuló vádiratában indítványozta, hogy a Debreceni Járásbíróság az ügyiratok alapján a vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetést szabjon ki, társát intézkedésként bocsássa próbára, a nyomozás során lefoglalt festékszórókat pedig kobozza el.

