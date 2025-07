Lehasadt faágak, tűz, baleset – így telt a kedd tűzoltóinknak, durva, mennyi riasztást kaptak!

Kedden több helyre is riasztották a tűzoltókat műszaki mentésre, több lehasadt faág is a gyalogos és a közúti forgalmat veszélyeztette. Vonultak az egységek Komádi közelébe, Debrecenbe, egyebek mellett a Nógrádi Mátyás, a Bartók Béla és a Trombitás utcákba is – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Számos helyre riasztották a tűzoltókat lehasadt faágak miatt

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, a Kádár dűlőben és a Jégvirág utcában is melléképület tetejére dőlt fákat távolítottak el a város tűzoltói. A legtöbb helyszínen egy különleges szerre, magasból mentőre is szükség volt, mert csak azon keresztül tudták elérni a lehasadt faágakat a tűzoltók. A Kender utcában egy húsz méteres fa egyik ága hasadt le, de a Hunyadi János utcában is két faág tizenöt méteres magasságban akadt fenn. Nyíracsádon, Hajdúhadházon és Hajdúszoboszló több pontján is fát vágtak kedden a tűzoltók.

Baleset is történt kedden

Fának csapódott egy autó tegnap délelőtt Debrecenben, az Acsádi úton. Az ütközés után egy villanyoszlopot is kidöntött. A debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották, akik átvizsgálták a járművet, a fát eltávolították az autóról, majd áramtalanították azt. A mentőszolgálat az autó vezetőjét kórházba szállította.