Hajdú-Bihar is a legfertőzöttebb területek között szerepel

Vagyonelkobzás, súlyos börtönévek, kitiltás, kötelező jóvátételi munka vár a kábítószer-kereskedőkre és -terjesztőkre – húzta alá Horváth László. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos kedden az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában kiemelte, hogy egy hónappal ezelőtt léptek életbe minden idők legkeményebb kábítószer-ellenes jogszabályai. A törvényeket azért alkották, hogy megvédjék a méregkeverőkkel szemben a gyerekeket, a fiatalokat, és hogy segítsék a rendőrség, valamint a bűnüldöző szervek munkáját – írja a Ripost. A kormánybiztos tájékoztatása szerint március eleje óta több mint 4500 büntetőeljárás indult, és napról napra növekszik a lefoglalt kábítószer, a lefoglalt pénzek és a lefoglalt ingóságok mennyisége.

Számtalan kábítószer-kereskedőt kapcsoltak már le Hajdú-Biharban is

Forrás: police.hu

Egyre elterjedtebbek a dizájnerdrogok

Horváth László szerint az elmúlt évtizedekben átalakult a kábítószerpiac és a -közösség szerkezete is. A klasszikus drogok mellett az utóbbi időszakban inváziószerűen jelentek meg vidéken, még a legkisebb falvakban is az úgynevezett dizájnerdrogok. Beszerzésük viszonylag olcsó, így az egyik legnagyobb kárt a nehéz sorban élőkön, a társadalom peremén élő csoportokban okozzák. Mint mondta, nagy társadalmi kihívás, hogy a terjesztők éppen „azok alól rúgják ki a széket”, akiknek a felzárkóztatása érdekében sokat tett a többségi társadalom.

A dizájnérdrogokkal legfertőzöttebbek területek vármegyék szempontjából Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Baranya és Pest vármegye déli, délkeleti része

– ismertette Horváth László. A kormánybiztos szerint Budapest ebből a szempontból is központnak számít, de már vidéken, a legkisebb falvakban is nagyon komoly feszültséget idéznek elő a drogok. Tudata, a vármegyeszékhelyeken – Salgótarján, Eger, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Kecskemét, Pécs – szintén kiemelt problémát okoznak a dizájnerdrogok, míg Heves vármegyében Gyöngyös is kifejezetten nagy elosztóhelynek számít.

Horváth László a szabályozás részleteiről szólva elmondta: tettenérés esetén a rendőrség nemcsak a drogdílerek vagyontárgyait vagy eszközeit foglalja le azonnal, hanem azokat az ingóságokat és ingatlanokat – például autókat és lakásokat – is, amelyek más személy nevén vannak, de azokat a kábítószer-kereskedéshez és terjesztéshez használták. Hozzátette azt is, hogy a korábbinál szigorúbb szabályozás értelmében a drogkereskedő kitiltható arról a településről vagy területről, ahol a szert terjeszti.

További lényeges változásnak nevezte azt is, hogy az új pszichoaktív anyag terjesztése már nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek minősül.

Egyre kevesebb kábítószer van a piacon

A kormánypárti politikus a kábítószer-kereskedők ellen meghirdetett hajtóvadászat kapcsán a műsorban elmondta: az elmúlt három hónapban kevesebb lett a piacon lévő kábítószer mennyisége, a törvényi szigorítással pedig a rendőrség kapott új, az eddiginél hatékonyabb eszközöket.

A hajtóvadászat folytatódik és még magasabb fokozatba tud kapcsolni, és ami egy pozitívum, hogy az elmúlt hónapokban azért láthatóan a társadalmi támogatottság mellett egy társadalmi összefogás is megnyilvánult

– emelte ki.