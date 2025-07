Újabb települést leptek el az egyenruhások Hajdú-Biharban: kiderült, hogy kiért és miért mentek

A rendőrök ezúttal Biharnagybajomban csaptak le egy férfira a DELTA Program keretében – számolt be róla a police.hu. Mint írják, az egyenruhások olyan információt szereztek, hogy egy biharnagybajomi lakos kábítószer gyanús anyagot terjeszt helyieknek. A püspökladányi nyomozók minden adatot alaposan megvizsgáltak, tanúkat hallgattak ki, majd akciót szerveztek az elfogására. Július 17-én reggel a Cívis Közterületi Támogató Alosztály munkatársaival közösen ütöttek rajta a díleren, a nála tartott kutatás során pedig több százezer forintot foglaltak le. Előállították az 55 éves férfit, új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették.

Újabb kábítószerdílert csíptek nyakon az egyenruhások Biharnagybajomban

Forrás: police.hu

A rendőrség elkötelezett a kábítószer elleni küzdelemben

Ahogy eddig, úgy a jövőben is határozott cél a kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek és az új pszichoaktív anyagok mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet!

Új pszichoaktív anyagot árult

Amennyiben kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt észlel, vagy arról tudomást szerez, bejelentést tehet a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es, ingyenes segélyhívón.

