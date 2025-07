Kétszer is ugyanabba a hibába esett, elbúcsúzhat a jogosítványától egy hajdú-bihari férfi

Börtönbüntetésre ítélhetik azt a hajdú-bihari férfit, aki több alkalommal is vezetéstől eltiltás hatálya alatt közlekedett autójával, ráadásul a jogosítványát is örökre bevonhatják – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből. Mint írták, nemcsak hogy tovább vezetett az eltiltás hatálya alatt, még alkoholt is ivott előtte, ezért börtönbüntetést kért ellene az ügyészség.

Nem tanult a hibájából, elbúcsúzhat a jogosítványától egy hajdú-bihari férfi

A vádirat szerint a férfit korábban a bíróság ittas vezetés miatt eltiltotta a járművezetéstől. A vádlott ennek ellenére tovább vezetett. 2024. március 28-án Hosszúpályiban, majd november 8-án Pocsajban igazoltatták.

Kiderült, mindkét alkalommal úgy ült autóba, hogy vezetés előtt szeszes italt fogyasztott, és menet közben több közlekedési szabályt is megsértett. Első alkalommal nem állt meg a Stop-táblánál, másodjára pedig biztosítás nélküli autóval vett részt a forgalomban. Ezen kihágások miatt a szabálysértési hatóság összesen 117.000 forint bírságot szabott ki vele szemben.

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság a férfival szemben eltiltás hatálya alatti járművezetés bűntette és ittas állapotban elkövetett jártművezetés vétsége miatt folytatott nyomozást, amely során a tettes beismerte a bűncselekmények elkövetését.

A Debreceni Járási Ügyészség az elkövetőt összesen négy rendbeli bűncselekménnyel vádolja, és indítványozta, hogy a Debreceni Járásbíróság a férfit végrehajtandó börtönbüntetésre ítélje, tiltsa el a közügyek gyakorlásától, továbbá véglegesen tiltsa el a közúti járművek vezetésétől – olvasható a közleményben.

