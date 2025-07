Román rendőrök járőröznek Hajdúszoboszlón, mutatjuk, mi az oka!

A korábbi évekhez hasonlóan idén is közösen látnak el szolgálatot Hajdúszoboszlón is a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrök és a romániai Bihar Megyei Rendőr-felügyelőség munkatársai a turisztikai szezonban – számolt be róla a közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.

Ismét közös szolgálatot látnak el Hajdúszoboszlón

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Az egyenruhások szakmai tapasztalatcsere mellett Hajdúszoboszlón, kiemelten a strandon és annak környezetében, továbbá Biharfüreden, a turisták által látogatott frekventált helyeken járőröznek.

Ismét segítik egymás munkáját

Forrás: Facebook / Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség

Nyelvi nehézségek esetén kölcsönösen segítik egymást, valamint segítséget és felvilágosítást adnak a nyaralóknak egészen augusztus 18-ig.

