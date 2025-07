Ezért szúrt az elmebeteg mongol férfi a Debrecenből induló vonaton - videóval

Ahogy arról korábban portálunk is beszámolt, késelés történt egy Debrecen és Miskolc között közlekedő vonaton: egy mongol utas megszúrta a vele egy kabinban tartózkodó utastársát. A Tények most újabb információkat osztott meg a debreceni vonaton történt megrázó esetről.

Debreceni vonaton történt késelés, a mongol férfi azt hitte, meg akarják ölnii

A mongol férfi tavaly októberben szállt fel drogos állapotban az egyik Miskolcra tartó járatra. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a vádlott bement abba a kabinba, ahol egy jordán állampolgárságú férfi tartózkodott, és angolul panaszkodni kezdett neki, hogy őt meg akarják ölni. Egyre agresszívabbá vált, és szóváltásba került a férfival.

A jordán férfi úgy döntött, hogy elhagyja a kabint, ülőhelyéről felállt, a polcról levette a táskáját. A vádlott azonban ettől ideges lett, és a kabátzsebéből elővett egy 11 centiméter pengehosszúság kést, és a sértett hasa irányába szúrt, aki védekezésül maga elé tartotta a jobb karját, amelyet a szúrás eltalált.

A sértett segítségért kiáltott, amit a jegykezelő hallott meg. Ő kihúzta a sérültet a kabinból, és rázárta a mongol elkövetőre azt. A rendőrség nem sokkal később elkapta, akiknek elmondta, hogy Debrecenből menekült.

Késelés a debreceni vonaton: azt hitte az elkövető, meg akarják ölni

A Tények riportja szerint a férfi azt mondta a hatóságoknak, hogy többen is meg akarták őt ölni, és arra kényszerítették, hogy drogot fogyasszon. A jordán férfiről is azt hitte, meg akarja ölni. Hozzáteszik, a mongol férfi jelenleg is előzetes kényszergyógykezelés hatálya alatt áll. Az ügyészség a büntetett előéletű vádlott felmentését indítványozta, egyidejű kényszergyógykezelésének elrendelésével.

