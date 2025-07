Gyűlnek a büntetőpontjaid? Így csökkentheted vagy akár le is nullázhatod azokat!

Szerdán számoltunk be arról a hajdú-bihari férfiról, aki sorozatos közúti kihágásaival hatalmas bajba keverte magát. Mint írtuk, a sofőr nemcsak hogy tovább vezetett az eltiltás hatálya alatt, még alkoholt is ivott előtte, ezért börtönbüntetést kért ellene az ügyészség. A vádirat szerint a férfit korábban a bíróság ittas vezetés miatt eltiltotta a járművezetéstől, ám ennek ellenére tovább vezetett, kétszer el is kapták. Kiderült, mindkét alkalommal úgy ült autóba, hogy vezetés előtt szeszes italt fogyasztott, és menet közben több közlekedési szabályt is megsértett. Első alkalommal nem állt meg a Stop-táblánál, másodjára pedig biztosítás nélküli autóval vett részt a forgalomban.

Mit lehet tenni a büntetőpontokkal?

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Ennyi kihágás után talán senki nem csodálkozik azon, ha valakinek ugrik a jogosítványa, azt azonban már kevesebben tudják, hogy lehetőség van arra, hogy önkéntes utánképzéssel csökkentsék a közlekedési előéleti pontjaikat, közismertebb nevükön „büntetőpontokat”. A vezess.hu cikke szerint az utánképzés korábban szinte teljesen ismeretlen volt, a covid-járványig évente alig pár személy élt ezzel a lehetőséggel, és alig akadt, aki önszántából jelentkezett volna a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) képzéseire. Mára ez megváltozott, évente akár 1600 sofőr is jelentkezik önkéntesen, a jelentkezők mintegy ötöde saját elhatározásból vesz részt rajta.

Mint írták, a növekvő érdeklődést amiatt lehet, hogy sokkal több és hatékonyabb rendőri ellenőrzés van, így könnyebben elkapják a szabályszegőket, másrészt sok foglalkozásnál, például a futároknál, taxisoknál kötelező a jogosítvány a munkavégzéshez, így ők tudatosan terveznek az utánképzéssel.

Hány büntetőpont után ugrik a jogsi?

A portál megírta azt is, hogy a magyar sofőrök összesen 18 pontot gyűjthetnek össze, ha ezt eléri vagy meghaladja, a nyilvántartó három napon belül értesíti az illetékes hivatalt, amely ez alapján a járművezető vezetői engedélyét határozattal, nyolc napon belül visszavonja. Arról, hogy kezdenek felhalmozódni a pontok, már jóval hamarabb, a 13 pontos határ átlépésekor értesítik a járművezetőt.