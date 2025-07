Alig hitt a szemének az oktató, amikor meglátta, mekkora baleset történt Hajdúnánáson – videóval

Idén májusban történt az a közlekedési baleset, amelyet most a rendőrség videón közzétett és mi is részletesen beszámoltunk róla: egy személyautó sofőrje fittyet hányt az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblára, és mindenféle lassítás nélkül hajtott be egy hajdúnánási kereszteződésbe. Az érkező kamion már nem tudott időben megállni, és az autót oldalról gyakorlatilag letarolta. A szabálytalanság nyomán a Hajdúnánási Rendőrkapitányság szabálysértési eljárást indított a sofőrrel szemben. A férfit pénzbírsággal sújtották, és eltiltották a járművezetéstől.

Baleset Hajdúnánáson: az érkező kamion már nem tudott időben megállni

Forrás: Facebook/Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség

A megdöbbenttő balesetet egy rutinos oktató is elemezte

A most nyilvánosságra hozott felvételt a Tények videójában egy közlekedési oktató is elemezte:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság hangsúlyozza: útkereszteződésekhez érve fokozott körültekintés szükséges, és minden esetben biztosítani kell az elsőbbséget azoknak, akiknek az a KRESZ szerint jár! Egyetlen figyelmetlen pillanat is balesethez vezethet – mint az a most nyilvánosságra hozott videón is látszik.

