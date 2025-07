Rommá égett egy autó Debrecenben, szinte mindent felemésztettek benne a lángok – fotókkal!

Kigyulladt egy autó motortere csütörtökön a debreceni Pilinszky utcában – számolt be róla a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, a debreceni hivatásos tűzoltók kiérkezésre a jármű teljes terjedelmében lángolt. A hő miatt egy közvilágítási lámpa oszlop is megsérült, ezért a tűzoltók mellett az áramszolgálató szakembereire is szükség volt. Az egység végül két vízsugárral fékezte meg a lángokat. A tűzben senki sem sérült meg.

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság