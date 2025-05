Tragédia történt a debreceni áruházban, be is zártak - fotóval

Tragédia történt Debrecenben: a Csapókerti közösség Facebook-csoportjában osztották meg a hírt, miszerint az egyik debreceni áruházhoz mentők és rendőrök is érkeztek, valamint be is zárták a boltot, mivel egy ember rosszul lett.

Tragédia Debrecenben: az egyik bevásárlóközpontban vesztette életét egy idős nő

Forrás: Haon.hu

Az Országos Mentőszolgálat portálunk megkeresésére közölte, a helyszínen egy 60 év körüli nő az újraélesztési kísérlet ellenére sajnos életét vesztette.