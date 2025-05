Reagálni sem volt ideje a hajdú-bihari dílereknek, rendőrök törték rájuk az ajtót – videókkal

A debreceni nyomozók május 7-én tartották a rajtaütéseket, amelyben segítségükre voltak a Cívis Közterületi Támogató Alosztály munkatársai és a Terrorelhárítási Központ két műveleti egysége is. A nyomozás során ugyanis felmerült, hogy a dílereknél éles lőfegyverek is lehetnek – számolt be a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítottak elfogásáról szombat reggel a rendőrség.

Kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított személyre törték rá az ajtót

Forrás: police.hu

Mint írták, mindkét kereskedőt elfogták, a náluk tartott kutatások során pedig vagyonvisszaszerzés keretében közel egymillió forintot foglaltak le, valamint három lőfegyvernek látszó tárgyat is találtak.

Gyanúsítottként hallgatták ki a Debreceni Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályán a 36 éves hajdúhadházi lakost és a 31 éves téglási férfit, majd őrizetbe vették őket és kezdeményezték a letartóztatásukat. Új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt kell felelniük. A lefoglalt pisztolyokat szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség.

Az akcióval összefüggésben lehet a szerda kora reggeli terelésekkel is, amikor hatósági intézkedés miatt változott a közlekedés Hajdúhadházon és Tégláson is.