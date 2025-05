Ma is elázhatunk Hajdú-Biharban, nem érdemes otthon hagyni az esernyőt

Továbbra is marad a hűvösebb idő Debrecenben és Hajdú-Bihar vármegyében is. A Köpönyeg időjárás-előrejelzése gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Zápor délután néhol előfordulhat. A nappali csúcshőmérséklet a vármegye egyes részein elérheti a 16-15 fokot is, éjszaka 9-8 fokot mérhetünk. Az országos előrejelzés szerint a délkeleti, majd az északkeleti szél néha megélénkül.

Pénteken se kedvez az időjárás Hajdú-Biharban

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Időjárás: fronthatás nem várható

Jelenleg ugyan nem érvényesül fronthatás, azonban hidegfronthoz hasonló élettani hatásokra lehet számítani: fokozódhatnak az érrendszeri panaszok, gyakoribbá válhat a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, alvászavar és koncentrációcsökkenés. Ízületi és reumatikus fájdalmak is erősödhetnek, különösen időseknél, krónikus betegeknél és időjárás-érzékenyeknél.