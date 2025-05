Luxusban dőzsölt a kristálykeresztapa, az év egyik legnagyobb fogásában vettek részt a debreceni zsaruk – fotókkal, videóval

A KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal (KBEH) miskolci egysége már évek óta nyomoz egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében drogot terjesztő csapat ellen – számolt be róla a police.hu. Az eljárás megindulása óta a nyomozók több, az elkövetői körrel kapcsolatban álló alsó szintű terjesztőt és fogyasztót fogtak már el. Az első nagyobb akcióra még 2022 februárjában került sor. Azt követően egyre-másra csaptak le a rendőrök azokra a dílerekre, akik a most elfogott banda tagjaitól szerezték be az új pszichoaktív anyagot. Az eljárások több hatóságnál folynak, ezek során megközelítőleg 5 kilogramm bódító hatású anyagot, ún. kristályt foglaltak le.

Hat drogdíler és két fogyasztó kezén kattant a bilincs

Forrás: police.hu

A gyanú szerint a szolnoki drogterjesztő csapat meghatározó tagja a 48 éves Ö. Géza volt, majd később átvette a szerepét a 26 éves F. István, aki több más terjesztő mellett az R. családdal is kapcsolatban állt. Az új pszichoaktív anyagok értékesítésében a família szinte minden tagja részt vett. Az illegális drogbizniszt a családon belül a 28 éves R. Róbert koordinálta. Ő dirigált az apjának, illetve az öccseinek és a bátyjának is. A férfi F. Istvántól Szolnokon más-más helyen és eltérő módon vette át a kereskedelemre szánt illegális szert. R. Róbert tárolta és rejtette el a drogot, amit családtagjai segítségével értékesített tovább.

Több száz rendőr vett részt az év egyik legnagyobb drogfogásában

Ö. Géza, F. István és az R. család tagjai ellen május elejére gyűjtöttek annyi bizonyítékot, hogy a nyomozók megszervezzék elfogásukat: 12 helyszínen összesen több mint száz rendőr lépett egyszerre akcióba május 6-án hajnalban. Szolnokon, illetve Újszászon fogták el a nyolc gyanúsítottat.

A rajtaütésben a KBEH miskolci osztálya mellett részt vett a győri, a szegedi és a debreceni egység is, a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály, a Bevetési Osztály, a KR NNI bűnügyi technikusai, kutyavezetői, a KR rendészeti állománya, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közterületi támogató egységei is.

Két helyszínen a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek a segítségét is kérték a nyomozók, mert olyan információik voltak, hogy a gyanúsítottaknál fegyver lehet.