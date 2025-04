Kigyulladt egy társasházi lakás Debrecenben, helyszíni fotókon mutatjuk a pusztítást!

Kigyulladt egy negyedik emeleti társasházi lakás Debrecenben, a Böszörményi úton. A tűz a lakás konyhájában keletkezett, ahol berendezési tárgyak égtek - írta a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Tűz ütött ki egy debreceni társasházban, fotókon mutatjuk, mi történt

Forrás: HAON

A debreceni és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. Az oltási munkálatokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A rajok az utómunkálatokat végzik. Ahogy a képeken is látszik, a társhatóságok is kiérkeztek a helyszínre. Stábunk is járt a tűz helyszínén, a galériát itt lehet megtekinteni: