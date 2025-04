Már tárgyaláson is vett részt Pötty, a hajdú-bihari kábítószer-kereső kutya

Pötty legnagyobb fogásai

Ungvári László végül néhány példát is felidézett: volt olyan, hogy a rendőrök harmadik-negyedik alkalommal mentek ki egy bérházba kábítószert keresni, tudták, hogy lennie kell, de nem találták, végül hívták Pöttyöt, akinek az volt az első bevetése és az első sikere. Az ügyész annyira megörült ennek, hogy a bírósági tárgyaláson Pöttynek is részt kellett vennie. Pötty talált már kábítószert elhagyott roncsautóban, máskor a tehenekkel zsúfolt istálló plafonjában, de keresett már tyúkólban is úgy, hogy a tyúkokra ügyet sem vetett.