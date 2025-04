Akár te vezetsz, akár vendégségbe mész, vagy épp vendégeket fogadsz húsvétkor, ne feledd: a biztonság mindannyiunk dolga – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán a rendőrség. Mint tudvalevő, az ünnepi időszakban rengetegen indulnak útnak, így nem árt néha emlékeztetni az autósokat is a legfontosabb szabályok betartására, komolyan vételére.

Húsvéti ellenőrzések? – megszólalt a rendőrség!

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Megszólalt a rendőrség, ezekre kell figyelnünk:

Bejegyzésükben több hasznos tanácsot is megosztottak, amelyekkel ezek a napok biztonságban telhetnek. Sajnos ilyenkor is előfordulnak olyanok, akik ittasan volán mögé ülnek, de amennyiben lehetőségünk engedi, ezt igyekezzünk megakadályozni. Semmi esetre se üljünk be ittas sofőr mellé! Ha a locsoló autóval érkezik, semmiképpen se kínáljuk meg alkohollal.

És ami még fontos: Bár idén nem tervezünk célzott razziákat vagy akciókat az ittas vezetők kiszűrésére, a rendőrök most is szolgálatban lesznek az ünnep idején. Dolgozunk – figyelünk, segítünk, jelen vagyunk.

Sokat segíthet egy kis odafigyelés, könnyen elébe mehetünk a veszélyes helyzeteknek.

Arra kérünk mindenkit, hogy legyen türelmes, körültekintő és felelősségteljes, hiszen sokan indulnak útnak a következő napokban, forgalmasabbak lehetnek az utak. Vigyázzunk magunkra és egymásra!

– írták.